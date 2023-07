di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 25.7.2023.

Per partecipare si pagherà un contributo di 50 euro.

Stamattina abbiamo dato notizia della pubblicazione del D.M. 80/2022 recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami abilitante per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, di cui all’articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234“.

Al decreto sono allegati:

Programma d’esame

Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi.

In proposito, si è tenuto oggi, 25 luglio 2023, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’incontro di informativa sul bando di concorso per l’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria.

Il decreto, che verrà pubblicato nei prossimi giorni, dà seguito al DPCM con il quale il Ministero della Pubblica Amministrazione aveva recentemente autorizzato l’avvio della procedura. E’ prevista l’assunzione di 1740 docenti a fronte di 4405 posti di organico.

Requisiti di ammissione

Possono partecipare alle procedure concorsuali i soggetti in possesso congiuntamente di:

laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009 o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui sopra, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale.

Modalità di svolgimento

Il concorso si articola in una prova scritta, una prova orale e nella successiva valutazione dei titoli.

La prova scritta è computer-based e ha una durata di 100 minuti. E’ composta da cinquanta quesiti, così ripartiti:

a. quaranta quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato;

b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; ciascuna risposta esatta comporta l’attribuzione di 2 punti; ciascuna risposta errata o mancante comporta l’attribuzione di 0 punti.

L’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.

La prova orale è finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall’Allegato A e valuta la padronanza della disciplina, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. Ha una durata massima complessiva di 30 minuti e consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali. La prova orale valuta inoltre la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

In merito alla valutazione delle prove e dei titoli, le commissioni giudicatrici dispongono di 250 punti, di cui 100 per la prova scritta, 100 per la prova orale e 50 per i titoli.

Presentazione della domanda

L’istanza di partecipazione deve essere presentata, a pena di esclusione, in un’unica regione, in modalità telematica (Istanze on line), entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.

Contributo di segreteria

Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria di 50 euro. Il pagamento deve essere effettuato attraverso il sistema “Pago In Rete”. L’avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell’istanza, cui va allegata la ricevuta di pagamento.

Concorso educazione motoria scuola primaria, a breve il bando per 1.740 posti

