Congedo parentale e legge 104, guida alle novità

dalla Gilda degli insegnanti, 22.9.2022.

Il decreto legislativo 105/2022, in vigore dal 13 agosto scorso, ha apportato modifiche nelle modalità di fruizione dei permessi previsti dalla legge 104 e dei congedi parentali.

Per quanto riguarda le novità introdotte per il congedo straordinario previsto dalla legge 104/92, questo è ammesso “anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta”, a patto che sia garantita per tutto il periodo di interesse. Si introduce, inoltre, il “convivente di fatto” tra i soggetti individuati prioritariamente ai fini della concessione del congedo.

Nel congedo di tre giorni per assistenza è eliminato il principio del referente unico: il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti che assistono alternativamente la persona disabile. I lavoratori che usufruiscono dei permessi hanno diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile o ad altre forme di lavoro flessibile.

In allegato le schede di sintesi.