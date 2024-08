Gilda degli insegnanti di Venezia, 13.8.2024.

Le positive notizia circa l’andamento della raccolta delle firme per la richiesta del referendum abrogativo della Legge Calderoli sull’autonomia differenziata non devono far scemare l’urgenza della partecipazione per l’ulteriore raccolta della firme. Perché vi sia un risultato significativo dal punto di vista politico è necessario dare un segnale di amplissima partecipazione. Le più di 500 mila firma raccolte sono forse sufficienti, ma non pesano adeguatamente sul versante politico.

Bisogna che TUTTE e TUTTI firmino per l’abrogazione della Legge sull’Autonomia Differenziata. Serve almeno un milione di forme per contare su un giudizio positivo della Corte Costituzionale per l’avvio delle procedure referendarie.

Nelle Legge Calderoli ci sono infatti rimandi scorretti alla legge di bilancio che potrebbero essere utilizzati contro il referendum (ricordiamo che non è possibile richiedere referendum abrogativi su leggi di bilancio).

Serve quindi uno sforzo ulteriore, Firmate e fate formare tutte e tutti o avvalendosi dei banchetti organizzati in tutto il territorio oppure attraverso firma elettronica con l’uso dello SPID !

BASTA UNA FIRMA PER SALVARE ORA LA SCUOLA DELLA REPUBBLICA DALLA SUA DISTRUZIONE

COME SI FIRMA ON LINE?

Apri il link: https://pnri.firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/500020 e accedi con lo SPID, la CIE o la CNS

. Scorri l’elenco delle iniziative e clicca su “Contro l’autonomia differenziata. Una firma per l’Italia unita, libera, giusta” (il numero dell’iniziativa è 500020)

. Premi su sostieni iniziativa, clicca su continua e nuovamente su sostieni iniziativa

. Condividi per fare passaparola, inoltra questo messaggio ai tuoi contatti!



.



Gilda degli Insegnanti della Provincia di Venezia



