Coronavirus, eventuale stop concorsi. Prove TFA sostegno, 2 e 3 aprile. Chiarimenti

Orizzonte Scuola, 23.2.

– Il decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri il 22 febbraio per l’introduzione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 parla anche di sospensione dei concorsi.

Numerosi nostri lettori sono in apprensione per i prossimi appuntamenti per la scuola.

Il primo già noto è quello relativo ai test di accesso al TFA sostegno, previsti il 2 e 3 aprile prossimi nelle Università dell’allegato A al dm n. 95 del 12 febbraio 2020.

Premesso che al momento non c’è alcuna indicazione in merito -in questi giorni si sta gestendo l’emergenza – l’unica indicazione proviene dal Decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri il 22 febbraio.

Esso prevede, qualora si renda necessario, la sospensione delle procedure concorsuali nelle aree interessate.

Le misure di contenimento sarà disposta con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e il Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino più regioni.

Nei casi di estrema necessità ed urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle autorità regionali o locali, ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Trattandosi di un appuntamento ancora abbastanza lontano nel tempo non ci sono ancora indicazioni in merito.

Siamo certi che il Ministero monitorerà costantemente la situazione e saprà fornire eventuali indicazioni in maniera tempestiva.

