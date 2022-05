di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 10.5.2022.

Il Decreto Legge n. 36, contenente la riforma del reclutamento e della formazione, comincia oggi l’iter parlamentare per la conversione.

Il Decreto-Legge n. 36 introduce, con gli art. 44-46, un nuovo modello unitario di formazione, abilitazione e reclutamento dei docenti. Prevede anche un nuovo sistema di formazione continua obbligatoria, che sottrae risorse alla contrattazione, alla card docenti e taglia 10mila cattedre in organico di diritto.

Conversione in legge: timeline prevista

Il Decreto-Legge dovrà essere convertito entro il 29 giugno 2022 e oggi ha iniziato il suo iter, che prevede il seguente calendario:

10 maggio provvedimento incardinato alla Commissione Istruzione al Senato.

11 maggio termine segnalazione soggetti da sentire.

dal 17 al 19 maggio audizioni, parte in presenza e parte con memoria scritta.

24 maggio inizio discussione generale.

26 maggio termine emendamenti.

1° giugno verifica ammissibilità emendamenti.

dal 7 al 14 giugno esame/discussione emendamenti con voto finale in Commissione.

Poi il provvedimento passerà prima in aula a Palazzo Madama, e successivamente alla Camera dei Deputati per la sua approvazione definitiva.

Il Decreto della discordia

Sul testo che riguarda la scuola, attualmente è in approvazione in Parlamento, non si trovano d’accordo i sindacati e neppur i diretti interessati.

Tra le norme contestare ci sono anche gli incentivi legati alla formazione, che non saranno neppure dati a tutti, ma solo al 40% dei partecipanti. Adesso resta da vedere quali modifiche deciderà di apportare il Parlamento, se deciderà di farlo, dopo le audizioni e l’esame degli emendamenti. . . . . . . .

Decreto legge n 36, reclutamento e formazione: iter parlamentare e timeline

ultima modifica: da