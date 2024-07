di Antonio Antonazzo, InfoDocenti.it, 23.7.2024.

A breve dovrebbe arrivare il via libera definitivo al decreto scuola. In questo e in altro post vediamo le principali novità.

I corsi di specializzazione sul sostegno di Indire

Il decreto scuola si occupa all’articolo 6 dei corsi di specializzazione sul sostegno targati Indiri. Stabilisce che per sopperire alla strutturale carenza di personale specializzato, in via straordinaria e transitoria (fino al 31-12-2025), in aggiunta ai regolari TFA avviati dalle università, l’Indire potrà avviare dei percorsi di specializzazione sul sostegno.

L’offerta formativa di questi percorsi prevede l’acquisizione di 30 CFU e i percorsi possono essere attiviti anche in convenzione con le università. La partecipazione a questi corsi Indire è riservata a coloro che, negli ultimi 5 anni, abbiano effettuato almeno 3 annualità su posto di sostegno in una scuola statale o paritaria nello stesso grado di istruzione con decreto ministeriale da emanare dal MIM entro 30 giorni, verranno delineati i contenuti e le linee guida di questi nuovi percorsi di specializzzionene compresi i contenuti dei 30 CFU, il costo massimo, le modalità dell’esame finale e il numero di percorsi da attivare sulla base del fabbisogno territoriale.

Le specializzazioni sul sostegno all’estero

L’articolo 7 del decreto si occupa dei specializzati sul sostegno con titolo estero. Stabilisce che, in sede di prima applicazione, possono accedere a questi percorsi – quelli dell’Indire – anche coloro che abbiano conseguito un titolo estero e che siano in attesa di riconoscimento da parte del ministero o che abbiano un contenzioso in essere.

Al termine del percorso di specializzazione, si consegue il titolo per un solo grado di istruzione. Al momento dell’iscrizione i partecipanti a questa tipologia di corsi dovrà rinunciare a tutte le precedenti istanze di riconoscimento sul sostegno senza che ci sia alcun effetto sullo scioglimento della riserva o sulle procedure sul reclutamento con riserva.

Entro 60 giorni, il MIM dovrà definire i criteri di ammissione dei titoli esteri e i percorsi formativi per tali docenti nonché le modalità dell’esame finale e i costi massimi.

