La legge 106 del 29 luglio 2024 di conversione del decreto legge 71 del 31 maggio 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, 30 luglio 2024. Nella parte di competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la legge contiene diversi interventi finalizzati ad assicurare il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025, a potenziare il sostegno per gli alunni con disabilità e a realizzare l’inclusione degli studenti di origini straniere, ma anche a rafforzare l’azione amministrativa e a garantire le immissioni in ruolo di nuovi docenti. Tra le novità previste, un docente dedicato all’insegnamento dell’italiano per studenti stranieri per le classi con almeno il 20% di studenti privi di competenze linguistiche di base. E poi ancora: nuovi percorsi per il sostegno organizzati da INDIRE, la conferma del docente di sostegno da parte delle famiglie degli alunni e novità anche per il reclutamento docenti. Vediamo, nel dettaglio, tutte le novità.

Decreto Scuola: specializzazione didattica per il sostegno ai docenti con tre anni di servizio

Il Decreto Scuola, all’art. 6, introduce nuovi percorsi di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, organizzati da INDIRE, da completare entro il 31 dicembre 2025, con almeno 30 CFU. Le università possono offrire questi percorsi in modo autonomo o in convenzione con INDIRE. Possono partecipare docenti con almeno tre anni di servizio su posti di sostegno nelle scuole statali o paritarie, anche non consecutivi, nei cinque anni precedenti. Sono 71.788 i docenti con i requisiti per accedere a questi percorsi.

Decreto Scuola: continuità didattica per docenti di sostegno su richiesta della famiglia

Per garantire la continuità dei docenti di sostegno a tempo determinato, le famiglie degli alunni con disabilità possono richiedere la conferma del docente in servizio nell’anno scolastico precedente. La conferma è valutata dal dirigente scolastico e si applica prioritariamente ai docenti con titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità.

Decreto Scuola: percorsi per docenti con titolo estero in attesa di riconoscimento

L’art. 7 del Decreto introduce percorsi straordinari per docenti con titoli di sostegno conseguiti all’estero. Questi percorsi, attivati da INDIRE o dalle università, sono destinati ai docenti che hanno completato un corso di sostegno presso università estere accreditate. All’iscrizione, i docenti devono rinunciare a qualsiasi istanza di riconoscimento del titolo estero.

Decreto Scuola: disposizioni urgenti per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e la formazione dei docenti referenti per il sostegno

Per completare entro il 31 dicembre 2024 la formazione dei soggetti coinvolti nella valutazione e nella redazione dei progetti di vita per le persone con disabilità, sono individuati i territori provinciali per avviare le attività sperimentali previste dall’art. 33 del decreto legislativo del 3 maggio 2024, n. 62.

Decreto Scuola: inclusione degli studenti stranieri

Il Decreto introduce misure per l’inclusione degli studenti stranieri con carenze linguistiche e matematiche. Le misure prevedono:

L’assegnazione di un docente dedicato all’insegnamento dell’italiano nelle classi con almeno il 20% di studenti stranieri che si iscrivono per la prima volta e non possiedono competenze linguistiche di base.

Attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare per scuole con elevati tassi di alunni stranieri privi di competenze linguistiche di base.

La presenza degli alunni stranieri senza competenze linguistiche di base non deve superare il 20% degli studenti per classe.

Decreto Scuola: immissione in ruolo ed eliminazione della call veloce

L’immissione in ruolo avverrà tramite GaE e concorsi, con la possibilità di attingere dalle graduatorie GPS sostegno di prima fascia se ci sono posti vacanti dopo la procedura ordinaria. Tuttavia, le assunzioni dai concorsi PNRR entro fine agosto sono difficili da prevedere a causa di ritardi nella pubblicazione delle graduatorie di merito.

La “call veloce” istituita dal Ministro Azzolina per l’assunzione dei docenti sui posti vacanti viene abbandonata a partire dall’anno scolastico 2024/2025, a causa del mancato successo con oltre 10.000 posti rifiutati.

Decreto Scuola: concorso a cattedra

Un emendamento al Decreto Scuola modifica le regole dei concorsi a cattedra. Il punteggio minimo per il superamento rimane 70/100, ma saranno ammessi all’orale solo un numero di candidati pari al triplo dei posti disponibili per regione e classe di concorso. Il punteggio minimo sarà determinato dai punteggi più alti raggiunti al termine della prova scritta.

Decreto Scuola: incremento fondi per lavoro straordinario dipendenti ministeriali

Un emendamento prevede un aumento del fondo per il pagamento del lavoro straordinario dei dipendenti ministeriali, con quasi 300.000 euro destinati a sostenere le attività di reclutamento del personale docente e l’avvio dell’anno scolastico 2024/2025.

Decreto scuola: commissariamento INDIRE

Un emendamento prevede il commissariamento di INDIRE, con la nomina di un commissario straordinario entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Gli organi di INDIRE, ad eccezione del collegio dei revisori dei conti, decadono al momento della nomina del commissario, che resterà in carica fino alla nomina del nuovo presidente.

Novità per i Dirigenti Scolastici: mobilità straordinaria e valutazione

Per l’anno scolastico 2024/2025 saranno resi disponibili il 100% dei posti vacanti in ogni Regione, ad eccezione dei contingenti regionali dei concorsi ordinari. Inoltre, dove le procedure concorsuali non saranno concluse in tempo, sarà previsto un contingente aggiuntivo pari al 50% del contingente regionale del concorso ordinario.

Posti al corso riservato per Dirigenti Scolastici

Un emendamento assegna al corso-concorso per Dirigenti Scolastici il 100% delle assunzioni nelle regioni dove le graduatorie del concorso ordinario non saranno pronte, limitatamente al 2024/2025. I posti saranno coperti dai vincitori del reclutamento riservato ai dirigenti scolastici di cui al D.M. 107/2023.

Validità graduatorie personale estero

Un emendamento modifica l’art. 19 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64, estendendo la validità delle graduatorie del personale selezionato a nove anni. Le graduatorie esaurite o mancanti potranno essere aggiornate prima della scadenza.

Disposizioni per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/25

Il decreto 71 del 30 maggio 2024, approvato definitivamente il 16 luglio 2024, risolve le problematiche dei docenti delle graduatorie di merito dei concorsi 2016 e 2020.

Concorso 2016

Per il contenzioso del concorso 2016, i docenti di scuola secondaria immessi in ruolo con riserva saranno confermati in ruolo se avranno superato il periodo di formazione e prova e avranno maturato almeno tre anni di servizio entro il 30 giugno 2025, con 30 CFU da conseguire a proprie spese. In caso di mancato conseguimento dei 30 CFU, il contratto sarà risolto e i docenti saranno cancellati dalla graduatoria di merito. I docenti con revoca della nomina potranno sottoscrivere un contratto annuale di supplenza, durante il quale dovranno acquisire i 30 CFU necessari per la conferma in ruolo dal 1° settembre 2025.

Concorso 2020

I docenti che hanno superato le prove suppletive dei concorsi 2020 per scuola dell’infanzia, primaria e secondaria saranno confermati in ruolo o nelle graduatorie di merito, mantenendo le disposizioni vigenti riguardo al periodo di formazione e prova.

