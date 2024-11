di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 4.11.2024.

Non è frequente, ma può accadere: una votazione in collegio docenti passa con una maggioranza di questo tipo: 30 favorevoli, dieci contrari e 35 astenuti. La votazione in questo caso è valida?

Cosa dice la legge?

Ai sensi dell´art. 37, comma 3, del Dec. Leg. 297 del 16 aprile 1994 “le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del presidente”. Di disposizione non ce ne sono altre.

Per voti “validamente espressi” si intendono quelli favorevoli o contrari, non si considera nel computo gli astenuti perché non sono espressione di volontà.

Una votazione è valida anche se chi prevale ha meno del 50% dei voti complessivi.

Delibere organi collegiali e computo degli astenuti

