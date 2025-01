TuttoscuolaNews, n. 1152 del 13.1.2025.

Entro il 31 dicembre 2024 le Regioni dovevano dare attuazione al nuovo giro di vite previsto dal Piano pluriennale di dimensionamento della rete scolastica, indicando ulteriori soppressioni e/o accorpamenti di istituzioni scolastiche, presenti nei loro territori, con effetto dal 2025-26. In particolare sono due i livelli di intervento previsti: il Piano nazionale definisce il numero di istituzioni scolastiche da sopprimere per ogni regione, mentre ogni Regione deve individuare sul proprio territorio quali istituzione sopprimere o accorpare.

Ma Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna, anziché dare attuazione a quanto previsto dal Piano (decreto ministeriale n. 127 del 30 giugno 2023) con conseguente riduzione del numero di istituzioni scolastiche, hanno deciso diversamente: nessuna riduzione (Emilia-Romagna) o una minor riduzione (Toscana e Sardegna).

Alla base di questa decisione vi è la contestazione dell’entità della popolazione scolastica che a suo tempo il Ministero aveva individuato nella programmazione, sulla base di una stima della popolazione studentesca. Dati stimati e utilizzati come base di calcolo del dimensionamento per il triennio e in particolare, anche per il 2025-26. Secondo le tre Regioni, però, quei calcoli non tengono conto del numero reale di studenti, che a consuntivo è stato maggiore per migliaia di unità (3mila in più, secondo la regione Sardegna, 10mila in più secondo l’Emilia-Romagna e superiore anche se non quantificato dalla Toscana).

Dal comunicato della Regione Toscana risulterebbe che la richiesta inoltrata al Ministero di rivedere al ribasso il numero di accorpamenti scolastici, “da effettuare sulla base di tali dati effettivi” ha ricevuto “risposta negativa da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito” e di conseguenza l’Amministrazione regionale ha avviato le procedure per l’attivazione del contenzioso in sede amministrativa al Tar, ma, nel frattempo, ha sospeso i 14 accorpamenti previsti dal Piano.

Insomma tre Regioni, guidate dal centrosinistra, “si ammutinano”, creando una situazione di stallo. Non è da escludere che il principale motivo dell’inusuale slittamento del termine per le iscrizioni al prossimo anno scolastico (dall’8 al 21 gennaio) sia dovuto alla gestione di questo stallo, e non tanto o non solo alla necessità di dare più tempo alla sperimentazione della filiera 4+2.

Cosa potrebbe accadere ora? Il MIM e il Governo ingoieranno il rospo dandola vinta alle tre regioni disubbidienti? Oppure saranno disponibili a una trattativa, magari aprendo a un ricalcolo in base all’effettivo numero di studenti? La reazione potrebbe essere molto più dura: contenzioso, se non addirittura una parola che comincia a risuonare, sia pure con cautela: commissariamento.

Esiste a riguardo una normativa specifica. Il potere sostitutivo da parte del Governo nei confronti di una regione è previsto dal comma 2 dell’art. 120 della Costituzione ed è disciplinato dall’art. 8 della legge 131/2003 che prevede: il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all’ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l’organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario.

Non è forse un caso che nel comunicato della Giunta sarda si indicano varie misure e interventi anche per scongiurare il commissariamento da parte del Ministero.

In ogni caso uno scontro istituzionale farebbe molto rumore e gli esiti sarebbero non scontati.