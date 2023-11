Se nell’Istituto non ci dovessero essere docenti di discipline giuridico-economiche (A046) disponibili nell’organico dell’autonomia, il coordinatore per Educazione civica dovrà essere individuato all’interno del Consiglio di classe tra i docenti coinvolti nell’insegnamento.

Se invece siamo nell’ipotesi della presenza a scuola di un docente abilitato in A046 e su potenziamento, allora pur non essendo parte del Consiglio di classe per la disciplina, potrebbe entrare ad essere parte integrante del Consiglio avendo assegnata un’ora in compresenza o anche inserendo un’ora aggiuntiva di educazione civica al posto di altra disciplina. In tal caso la docente di diritto diventa parte organica del Consiglio di classe e acquisisce il diritto a partecipare attivamente ai lavori del Consiglio e anche degli scrutini.

Nelle linee guida per l’educazione civica è scritto che “Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia contitolare nel Consiglio di Classe,negli istituti superiori nel cui curricolo siano presenti gli insegnamenti dell’area giuridico-economica, gli sarà affidato l’insegnamento di educazione civica, di cui curerà il coordinamento, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe.

Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia presente in organico dell’autonomia ma non sia già contitolare del Consiglio di Classe, egli potrà assumere il coordinamento della disciplina per una o più classi, fatta salva la necessità che in esse si crei uno spazio settimanale in cui, anche in compresenza con altri docenti, possa procedere alla didattica dell’educazione civica all’interno della quota oraria settimanale, o all’interno della quota di autonomia eventualmente attivata, nelle modalità approvate dal Collegio dei docenti”.

Docenti facenti parte del Consiglio di classe

Tutti i docenti dell’organico dell’autonomia che agiscono con continuità in una classe, anche i docenti di potenziamento che svolgono in orario curricolare una compresenza con altri docenti fanno parte del Consiglio di quella classe. Mentre non fanno parte del Consiglio di classe gli esperti esterni o i docenti interni alla scuola che operano per insegnamenti di potenziamento in progetti di ampliamento dell’offerta formativa, che quindi non esercitano un insegnamento curricolare e continuativo per tutto l’anno scolastico.

I docenti abilitati nelle discipline giuridico-economiche che assumono il ruolo di coordinatori dell’educazione civica per una data classe, non solo coadiuva gli altri docenti titolari di discipline, ma a tutti gli effetti è parte integrante del Consiglio di classe.

Ai sensi dell’art.2, comma 5, della Legge 92/2019 il docente che assume il ruolo di coordinatore è un docente della classe e al comma 6 è scritto che l’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, e dal regolamento di cui al DPR n.122/2009. Il docente coordinatore dell’educazione civica formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica.