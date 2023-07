di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 13.7.2023.

Le operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato finalizzato all’immissione in ruolo, sono disposte nell’ambito della procedura informatizzata di conferimento delle nomine a tempo determinato secondo le modalità individuate dall’art. 5 del decreto 119 del 15 giugno 2023

Disponibilità dei posti

Gli USR (Uffici Scolastici Regionali) dopo aver indicato il numero di posti disponibili, distinto per tipologia, nelle singole istituzioni scolastiche e dopo aver verificato le domande presentate dai docenti, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata:

• nell’ordine delle tipologie di posto indicate;

• nell’ordine delle preferenze espresse;

• sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS di sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi.

Trasparenza

Sarà cura degli UST (Uffici Scolastici Territoriali) comunicare ai docenti e alle scuole interessate i risultati dell’individuazione oltre che a provvedere alla loro pubblicazione all’albo on line, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali, indicando per ciascun aspirante la sede assegnata.

Presentazione domanda

Qualora, all’esito delle operazioni di assegnazione, dovessero restare posti vacanti e disponibili nel limite dell’autorizzazione concessa, gli Uffici ne danno comunicazione agli interessati tramite la pubblicazione sui rispettivi siti internet istituzionali, al fine di consentire ai soggetti che hanno presentato la domanda in previsione dell’immissione in ruolo, di presentare successiva domanda entro 48 ore dal momento di apertura delle funzioni per scegliere sedi di altri territori.

Validità della domanda

La domanda è considerata valida a condizioni che il soggetto interessato non abbia rinunciato alla prima procedura di assegnazione dei posti in provincia e che nella domanda siano dichiarate:

la provincia di iscrizione nella prima fascia delle GPS o nei relativi elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno;

la provincia (o le province della medesima regione, anche diversa da quella di inserimento nelle GPS) per le quali intende partecipare alla procedura; le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intende partecipare alla procedura;

di aver partecipato alla presente procedura nella provincia di appartenenza per la medesima tipologia di posto di sostegno e di non essere risultato destinatario di una proposta di assunzione;

la presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali

