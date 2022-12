dal blog di Gianfranco Scialpi, 13.12.2022.

Referenti invisibili, trasparenti…. Talk-show, convegni li ignorano. Eppure essi esistono da cinque anni ( 18 giugno 2017). Sono l’interfaccia tra il problema e l’istituzione.

La legge 71/17 e i Referenti cyberbullismo

La Legge 71/17 stabilisce all’art. 4 comma 3 “Ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio”.

In sintesi: rappresentano l’interfaccia tra il problema e le istituzioni. Sono i destinatari di convegni, di corsi (presenza/online), che spesso li coinvolgono. In alcuni casi, risolvendo alcune difficoltà organizzative, derivanti dai permessi per partecipare alle iniziative non sempre autorizzate dal MIM.

In questi cinque anni hanno acquisito un bagaglio di conoscenze e esperienze sul campo, superiore spesso a tante pubblicazioni o interventi ritenuti autorevoli. Funzione complessa, impegnativa e di responsabilità. Il compenso non è strutturato, ma rappresenta una variabile dipendente (sensibilità del Dirigente scolastico,,,)

La presenza attiva in ogni istituto, stride con la loro assenza nei massmedia. Un esempio, l’ultimo di una lunga lista, è rappresentato da Porta a Porta. La puntata del 6 dicembre ha proposto una finestra su alcune tematiche scolastiche: il merito e l”uso dei telefonini…Erano presenti il Ministro G. Valditara, A. Giannelli (ANP) e i giornalisti E.G. della Loggia e A. Pini.

Nel servizio di apertura (quasi 3 minuti) è apparso qualche insegnante. Nulla più, dimenticando i Referenti. Il resto del tempo (tanto) è stato occupato dagli invitatiin studio.

Difficile interpretare questa censura verso i docenti impegnati sul fronte del contrasto al cyberbullismo. In parte la nebbia può essere diradata, mettendo insieme altri pezzi dove l’inegnante è sempre rappresentato: vertenza contrattuale, violenze fisiche sulla sua persona…

La conclusione è desolante: quando il gioco si fa duro oppure si accendono i riflettori mediatici, altri e più importanti personaggi occupano il palcoscenico.

