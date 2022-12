di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 26.12.2022.

Ricostruzione carriera docenti e personale ATA, la scadenza per la presentazione della domanda è il 31 dicembre: come fare (GUIDA).

Domanda ricostruzione carriera docenti e personale ATA, ci sarà tempo sino al 31 dicembre per richiedere la ricostruzione di carriera attraverso Istanze Online. Come è noto, la domanda permette al personale docente, educativo, insegnante di religione cattolica, ATA, neo immesso in ruolo di effettuare la richiesta di ricostruzione carriera on line.

Ricostruzione carriera docenti e personale ATA, per la domanda c’è tempo sino al 31 dicembre

Per accedere alla sezione e compilare il modulo di domanda, l’interessato dovrà possedere un Personal Computer con connessione ad Internet ed il software Acrobat Reader; un indirizzo di posta elettronica, ovvero quello indicato durante la procedura di Registrazione; essere in possesso delle credenziali di accesso (username, password e codice personale) ottenute con la procedura di Registrazione; infine, l’interessato dovrà rientrare nel personale che può operare amministrativamente con la procedura in esame.

Il processo di lavoro, come indica l’apposita guida predisposta da Istanze Online, prevede le seguenti fasi:

1. occorre accedere alla sezione ‘Istanze online’

2. successivamente, bisognerà accedere alla richiesta di ricostruzione

3. visualizzare i dati anagrafici e i dati di titolarità e servizio (tali informazioni non saranno modificabili)

4. effettuare la richiesta di ricostruzione carriera

5. inoltrare la richiesta

Riportiamo qui sotto la guida predisposta appositamente per la compilazione della richiesta di ricostruzione carriera del personale docente e ATA.

.

.

.

.

.

.

Domanda ricostruzione carriera docenti e ATA su Istanze Online fino al 31 dicembre ultima modifica: da