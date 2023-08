Galimberti: “I genitori andrebbero espulsi da scuola”

di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 10.8.2023.

Il tema della presenza dei genitori a scuola è di grande attualità, soprattutto dopo le dure parole sferrate da Umberto Galimberti.

Che ruolo giocano i genitori a scuola oggigiorno? Sono molti gli insegnanti che lamentano una presenza quasi ‘ingombrante’ in ogni ordine e grado scolastico. E sul tema è intervenuto nuovamente anche il filosofo Umberto Galimberti, a cui hanno fatto seguito polemiche.

Galimberti: “Genitori interessati solo alla promozione dei figli”

Già alcuni mesi fa il filosofo aveva affrontato la questione dei genitori a scuola con frasi piuttosto dure: “i genitori andrebbero espulsi da scuola. Se i figli non sono promossi ricorrono al Tar e i docenti, per paura, li promuovono tutti”. Da queste frasi è partito il dibattito improntato sul rispetto per gli insegnanti e il loro operato, che viene messo costantemente in discussione a difesa di studenti spesso indisciplinati, impertinenti e violenti come hanno raccontato i molti episodi verificatisi in alcune scuole nel corso dell’anno.

Come ha riportato anche Orizzonte Scuola i commenti degli insegnanti sui vari social sono stati dalla parte del filosofo. Si legge:

“Il vero problema non è che i genitori chiedano di essere coinvolti ma che, spesso, pretendano di entrare a gamba tesa nella didattica con l’obiettivo, palesemente spudorato, di ottenere la sufficienza (O anche più) per i figli senza accertarsi che gli stessi abbiano conseguito le conoscenze e le competenze previste dal curricolo.”

E ancora: “Coinvolgerli nel percorso dei figli significa permettere loro di impicciarsi nel lavoro del docente per poi scagliarsi contro quest’ultimo qualora si presentino difficoltà!“

Insomma, in base a quanto emerge, i genitori dovrebbero tornare a fare i genitori (per usare un giro di parole) senza strabordare in ambiti che non sarebbero di loro competenza, tornando ad usare quell’autorità nei confronti dei figli che possa affiancarsi a quella data in classe.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Galimberti: “I genitori andrebbero espulsi da scuola”

ultima modifica: da