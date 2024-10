Glo scuola, significato e tutto ciò che c’è da sapere: il corso sul Pei e il percorso per docenti di sostegno non specializzati.

Come abbiamo scritto, all’inizio del nuovo anno scolastico, il Dirigente definisce, con proprio decreto, i componenti del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO). Il loro compito consiste nell’elaborazione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI), al fine di realizzarE un ambiente di apprendimento che promuova lo sviluppo delle facoltà degli alunni con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati.

Il GLO, secondo quanto disposto dalla legge 104/92 e dal decreto 66 del 2017 è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, è composto da tutti i docenti contitolari della classe ove è iscritto un soggetto disabile, dallo psicopedagogista, ove esistente, ovvero dei docenti referenti per le attività d’inclusione, dai genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, da figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, dall’unità di valutazione multidisciplinare. Tale composizione è stata modificata dal decreto 182 del 2020 nella misura in cui afferma che il GLO è costituito solo da docenti e dal dirigente che lo presiede, mentre tutti gli altri vi partecipano ma non ne fanno parte.

Qual è la terminologia tecnica relativa all’inclusione scolastica degli studenti con disabilità? Cosa c’è da sapere su PEI (Piano Educativo Individualizzato), GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) e ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento).

Il corso per docenti di sostegno non specializzati

Il corso sulla compilazione del PEI

GLO, tutto ciò che c’è da sapere

