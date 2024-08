Gilda degli insegnanti di Venezia, 13.8.2024.

Non danneggiate chi non ha ancora il ruolo.

Oggi sono state pubblicate le GPS di sostegno di I fascia.

Risultano errori nel calcolo del punteggio, in particolare nella valutazione del servizio svolto nell’a.s. 2023/24.

Invitiamo i colleghi che si sentono penalizzati a inoltrare reclamo utilizzando questo modello.

Abbiamo verificato inoltre che nelle GPS compaiono colleghi di fatto già di ruolo perché hanno superato positivamente l’anno di prova: li invitiamo a non inviare la richiesta della scelta delle sedi disponibili per non pregiudicare l’esito finale di chi non ha ancora il ruolo e rischia di perdere scuole ambite.

Ricordiamo che, in base all’articolo 3, comma 3, del D.M. n. 158 del 31 luglio 2024, il docente in anno di prova nel 2023/24 non può accettare nomine a tempo determinato ancorché finalizzate al ruolo.

Confidiamo nell’attenzione dei colleghi a non danneggiare chi non ha ancora un posto a tempo indeterminato.

Gilda degli Insegnanti della Provincia di Venezia



GPS sostegno I fascia: avviso a tutti colleghi che hanno superato l'anno di prova

