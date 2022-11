I giorni di malattia previsti per i docenti precari

di Vito Carlo Castellana, InfoDocenti.it, 28.11.2022.

Anche per i docenti precari è prevista la possibilità di assentarsi per malattia, con alcune differenze rispetto al personale di ruolo. A questo si aggiunge che si deve fare una distinzione tra chi ha la nomina al 30/06 – 31/08 e chi ha una supplenza breve.

Docenti con contratto al 30/06 – 31/08

L’art. 19 del CCNL 2006/09 al comma 3 recita: il docente “assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico“

Al comma 4 precisa che, per malattia, in un anno scolastico spettano un mese retribuito al 100% e due mesi al 50%. Per il restante periodo si ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

Si deve ricordare che per ogni singolo periodo di malattia, nei primi 10 giorni di assenza, sarà corrisposto solo il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio (Trattenuta Brunetta).

Per i docenti la trattenuta e quella della RPD (retribuzione professionale docenti) che per i precari con incarico al 30/06-31/08 corrisponde a circa 4€ nette giornaliere e poco più di € 5,5 lorde giornaliere. La RPD non viene corrisposta a chi ha un incarico di supplenza breve

Le malattie retribuite o parzialmente retribuite non interrompono l’anzianità di servizio, fanno quindi maturare il punteggio spettante per le graduatorie GPS.

Docenti con supplenza breve

L’art. 19 c. 10 del CCNL stabilisce che i docenti con supplenza breve hanno diritto a 30 giorni di malattia ad anno scolastico, retribuiti al 50%.

Anche in questo caso le malattie parzialmente retribuite non interrompono l’anzianità di servizio e sono utili al raggiungimento del punteggio per le graduatorie GPS.

