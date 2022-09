di Sara Adorno, La Tecnica della scuola, 26.9.2022.

Nuovo Governo, quali sono i punti sulla scuola del centro destra? Ecco il programma completo: stipendi docenti e scuole paritarie.

Il 25 settembre si è votato per decidere quali saranno i partiti che formeranno il nuovo Governo. Ancora oggi, lunedì 26 settembre, lo spoglio non è stato completato, ma dai dati parziali emerge che la coalizione del centro destro è in netto vantaggio.

Riproponiamo di seguito in punti il programma sulla scuola che la coalizione, probabilmente vincente, porterà al Governo.

Rivedere in senso meritocratico e professionalizzante il percorso scolastico

Eliminazione del precariato del personale docente, investimento nella formazione e aggiornamento degli insegnanti ;

del personale docente, investimento nella formazione e ; Ammodernamento, messa in sicurezza, nuove realizzazioni di edilizia scolastica e residenze universitarie;

e residenze universitarie; Valorizzazione e promozione delle scuole tecniche professionali volte all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

volte all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Maggiore sostegno agli studenti meritevoli e incapienti ;

; Riconoscere la libertà di scelta educativa delle famiglie attraverso il buono scuola per istituti paritari.

Di recente Giorgia Meloni, leader di Fratelli di Italia, inoltre, ha proposto poi di “reintrodurre i voti nella scuola primaria, valorizzare l’esame di maturità, adeguare gli stipendi degli insegnanti alla media europea e più sport per tutti”, oltre all’istituzione di un “liceo del Made in Italy per formare i giovani, anziché dargli il reddito di cittadinanza”.

