di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 1.10.2022.

Valorizzazione docenti, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha firmato il Decreto relativo alla valorizzazione del personale docente.

Il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato il Decreto con i nuovi criteri per l’attribuzione delle risorse per la valorizzazione del personale docente. Il provvedimento attua quanto previsto nell’ambito del PNRR, in particolare nella riforma del reclutamento e della formazione dei docenti, di recente approvata dal Parlamento, che è intervenuta anche sui criteri per la valorizzazione degli insegnanti.