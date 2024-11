Obiettivo scuola, 23.11.2024.

Potenziamento della lingua italiana per le scuole che hanno classi con oltre il 20% di alunni stranieri – Il Decreto.

Il Ministro dell’istruzione e del Merito ha emanato il Decreto n. 225 del 12 novembre 2024 riguardante la destinazione di risorse per interventi di potenziamento della lingua italiana e delle competenze di base al fine di garantire un’efficace integrazione degli studenti stranieri e una riduzione dell’abbandono scolastico nelle classi con oltre il 20% di presenza di studentientrati per la prima volta nel sistema scolastico relativamente all’anno scolastico 2023-2024.

In particolare, tenuto conto delle finalità della legge 106 del 29 luglio 2024, è stanziata la somma di euro 12.817.500,00 in favore delle istituzioni scolastiche statali primarie, secondarie di primo e di secondo grado, come individuate nell’Allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che hanno classi con oltre il 20% di presenza di studenti entrati per la prima volta nel sistema scolastico relativamente all’anno scolastico 2023-2024.

A ciascuna delle istituzioni scolastiche, che hanno classi con oltre il 20% di presenza di studenti entrati per la prima volta nel sistema scolastico relativamente all’anno scolastico 2023-2024, sono assegnate le risorse di cui all’Allegato 1 in misura proporzionale al numero di studenti entrati per la prima volta nel sistema scolastico e al numero delle relative classi con oltre il 20% di presenza di tali studenti, a valere sul Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021- 2027 – Obiettivo specifico ESO4.5. Il finanziamento è concesso previa adesione ad apposito avviso pubblico che sarà predisposto dall’Autorità di gestione del Programma nazionale, sulla base dei progetti presentati dalle istituzioni scolastiche in base al livello di conoscenza della lingua italiana da parte degli studenti stranieri.

Lingua italiana per alunni stranieri

