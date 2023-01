Per inoltrare la domanda di Messa a Disposizione (MAD) non è necessario possedere lo specifico titolo di accesso valido per una determinata classe di concorso, così come non è necessario possedere i 24 CFU.

Tuttavia è bene sapere che il servizio eventualmente prestato senza titolo valido non varrà per il punteggio: quindi sarà riconosciuto solo sul piano economico (stipendio) e non su quello giuridico (riconoscimento ai fini del punteggio. A meno che non si dovesse acquisire un titolo valido successivamente. In questo caso, si andrà a recuperare retroattivamente quel servizio prestato in passato, pur in assenza di titolo valido.

Quindi, si consiglia comunque, in generale, di presentare la MAD, anche senza titolo specifico e anche in assenza dei 24 CFU, perché è comunque possibile essere chiamati a coprire una cattedra, soprattutto per quei posti in cui ci sono pochi aspiranti.

MAD, il servizio prestato senza titolo valido fa punteggio?

