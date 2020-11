di Andrea Carlino, Orizzonte Scuola, 7.11.2020.

Durante il Tavolo nazionale permanente, è intervenuto anche il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino Miozzo.

Secondo quanto segnala l’ANP, Miozzo ha affermato che il CTS ha espresso consenso unanime per l’uso obbligatorio della mascherina durante tutte le attività scolastiche in presenza, anche con il distanziamento di 1 metro in contesto statico: la decisione è stata assunta in considerazione del fatto che in questo momento la curva epidemica è in preoccupante crescita e si rileva un rischio di contagio alto.

Non solo. Miozzo ha anche sottolineato che nei contesti sanitari, sicuramente più stressanti per l’integrità della mascherina chirurgica, la stessa viene cambiata ogni quattro ore. A scuola, quindi, tale tempistica potrà essere prevista solo per i docenti che dovessero svolgere attività didattica per più di quattro ore. Gli studenti, invece, potranno usare la medesima mascherina per l’intera giornata a scuola.

Il coordinatore del CTS ha, infine, puntualizzato che i dispositivi di protezione individuale a scuola possono anche essere di classe superiore a quelli previsti dai protocolli, ferma restando la necessità di valutazione da parte del medico competente e del RSPP in quanto, qualora si trattasse di DPI il cui uso presuppone una necessaria formazione specifica, se utilizzati male, potrebbero aumentare i rischi (come nel caso del filtrante facciale).

Mascherina a scuola, "va tenuta anche al banco. I docenti possono cambiarla ogni 4 ore, gli alunni no"

