Archiviata l’ipotesi di imporre la mascherina per accedere domenica ai seggi elettorali, dove sarà solo «fortemente raccomandata», ancora si valuta se prorogarla sui mezzi di trasporto, dopo il 15 giugno, scadenza fissata fin qui. Definitivamente archiviata nei luoghi degli spettacoli al chiuso: cinema, teatri, sale da concerto. Ma è su come ci si dovrà comportare in occasione degli esami di maturità , che si scatena una nuova contesa politica dopo diversi giorni di silenzio sul Covid.

L’affondo di Salvini

«Mi chiedo cosa abbiano in testa i ministri di Salute e Scuola che imbavagliano gli studenti, mi domando che senso ha questa tortura», attacca senza mezzi termini, il segretario della Lega, Matteo Salvini. La norma che impone la mascherina per tutta la durata dell’anno scolastico, esami inclusi, non sembra poter essere rivista prima del 22 giugno, quando prenderanno il via gli scritti.