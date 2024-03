Il Ministero ha emanata la nota che disciplina la formazione delle commissioni dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di Istruzione per l’anno scolastico 2023/2024.

Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede d’esame sono costituite le commissioni, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta.

La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.

I commissari esterni e il presidente sono nominati dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale. I commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe.

I candidati esterni sono assegnati alle commissioni degli istituti scolastici statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni. Ciascuna classe non può avere più di trentacinque candidati in totale.

Scadenze da rispettare

La nota indica anche tutte le scadenze che devono essere rispettate per l’inoltro delle istanze, riepilogate all’interno di uno degli allegati alla nota stessa.

