Ad oggi la domanda di messa a disposizione non può essere presentata da chi sia inserito in graduatoria. In pratica a migliaia di insegnanti iscritti in Gps o nelle graduatorie di istituto è preclusa la possibilità di fare istanza con Mad.

Ma va precisato che negli ultimi due anni, il ministero, che in un primo momento aveva così disposto, successivamente, a causa della mancanza di docenti e dei tanti posti vacanti, è tornato sui suoi passi, aprendo alle Mad anche per gli scritti in graduatoria. In molti sperano che quest’anno accada lo stesso.

Cosa farà in proposito il Governo Meloni?

Quali saranno le considerazioni del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara?

Le pressioni dal basso iniziano a farsi sentire, sia da parte degli aspiranti docenti, in attesa di potersi candidare anche con le messe a disposizione; sia da parte dei dirigenti scolastici che pur avendo attinto dalle graduatorie di istituto, continuano a dovere fronteggiare criticità legate alle cattedre vacanti.

.

.

.

.

.

.

.

Messa a disposizione, in tanti chiedono al ministero una nota che apra anche agli iscritti in graduatoria

ultima modifica: da