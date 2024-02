Si attende OM per conoscere le date di presentazione delle domande.

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulla mobilità 2024/25.

1) Sono una docente entrata in ruolo 2023/2024 a tempo indeterminato da concorso 2020, non ho situazioni di disabilità, non ho figli di età minore di 12 anni e non ho situazioni del diritto caregiver. Potrò fare mobilità interprovinciale o almeno domanda di assegnazione provvisoria?

Purtroppo le regole della mobilità 2024/2025 sono diverse da quelle 2023/2024. Mentre gli immessi in ruolo 2022/2023 da concorso 2020 hanno potuto fare domanda di mobilità 2023/2024, adesso i docenti entrati in ruolo a partire dall’1 settembre 2023 non potranno fare domanda di mobilità, almeno che non esistano particolari condizioni previste nell’accordo firmato oggi 21 febbraio.

2) Sono una docente entrata in ruolo nel 2022/2023 da GaE, ma non ho svolto l’anno di prova nel 2022/2023 e lo sto svolgendo nel 2023/2024. Inoltre assisto mia madre con legge 104/92 in stato di gravità, potrò trasferirmi dalla mia provincia di titolarità alla provincia dove vive mia madre con precedenza per assisterla?

Potrà fare domanda di mobilità in quanto non è soggetta a nessun vincolo, però non potrà fruire della precedenza per assistere il genitore che si trova in stato di gravità. Tale precedenza è prevista per la mobilità annuale e non per quella territoriale.

3) L’anno scorso ho ottenuto trasferimento interprovinciale per l’anno scolastico 2023/2024 su preferenza sintetica. Potrò fare domanda di mobilità nella mia provincia di titolarità per avvicinarmi al comune di mia residenza?

Se non esistono motivi di precedenza, il docente che ha ottenuto trasferimento interprovinciale per l’anno scolastico 2023/2024 si trova vincolato per altri due anni scolastici a restare titolare nell’attuale scuola di titolarità.

Mobilità 2024/2025: Accordo trovato

