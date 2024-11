TuttoscuolaNews, n. 1145 del 4.11.2024.

Nel comunicato del MIM, intitolato “Due anni di governo, le cose fatte per la scuola in 10 punti”, viene sottolineato che per l’attuazione del PNRR vi è stato un significativo investimento della Missione 4 C1 per le mense con il 62% di interventi nel Mezzogiorno.

“Sono stati finanziati circa 1.800 interventi per circa 1,07 miliardi, più del target PNRR – precisa il comunicato – per creare nuove mense e favorire il tempo pieno nelle scuole a favore degli studenti ma anche delle famiglie e delle donne lavoratrici”.

In effetti, la costruzione delle mense scolastiche rappresenta forse la condizione principale, ma non l’unica, per favorire l’avvio del tempo pieno nella scuola primaria.

Servono anche spazi appositi per attività laboratoriali, disponibilità dei docenti, servizi per la somministrazione dei pasti, riorganizzazione dei servizi di trasporto degli alunni per gli orari pomeridiani, e altro.

È bene precisare che vi sono scuole primarie che, pur non essendo organizzate a tempo pieno, dispongono già di mensa scolastica per alunni che frequentano in alcuni giorni lezioni pomeridiane.

In funzione, pertanto, di un’estensione del tempo pieno, qual è la situazione nella scuola primaria con riferimento soprattutto alla presenza di mense scolastiche?

Secondo gli ultimi dati pubblicati nel Portale unico del Ministero per il 2022-23 e in attesa degli aggiornamenti relativi al 2023-24, la situazione delle mense presenti nelle scuole primarie è riepilogata nella tabella seguente.

Come si può constatare, poco più della metà delle scuole primarie (7.870 su 15.017, pari al 52,4%) dispone di una mensa interna, condizione principale per organizzare il tempo pieno che prevede l’orario continuato delle attività dal mattino al pomeriggio con obbligo di fruizione della mensa da parte degli alunni.

Ciò significa, però, che 7.147 scuole primarie (47,6%) non dispongono al loro interno di locale adibito a mensa.

Mentre in Toscana quasi il 90% delle scuole dispone di mensa (9 su 10), in Sicilia la percentuale supera di poco il 20% (2 scuole su 10).

La Campania ha una situazione di poco migliore (23,4%) di mense presenti, e in Calabria dispongono di mensa interna tre scuole su dieci.

Complessivamente, nel Mezzogiorno la percentuale di scuole con mensa interna è intorno al 30%.