Informazione scuola, 5.4.2023.

In arrivo modifiche importanti. Comportamenti violenti e aggressivi peseranno di più sul voto finale.

Il ministro Valditara ha annunciato che a breve il disegno di legge sul ripristino del voto di condotta e su nuove norme per la sicurezza nelle scuole verrà approvato in Senato.

Il provvedimento introduce significative novità per rendere più incisiva la valutazione del comportamento degli studenti. Il voto di condotta conterà di più e sarà espresso numericamente fin dalla scuola primaria. Episodi di violenza contro docenti e personale potranno portare a bocciature o debiti formativi.

In arrivo anche nuove norme per le sospensioni, che prevedranno attività di riflessione e di cittadinanza solidale. L’obiettivo è rafforzare il valore educativo del percorso scolastico e tutelare maggiormente l’incolumità nelle scuole, dove i casi di aggressione ai danni del personale sono in aumento.

Il ministro Valditara ha illustrato le novità della riforma durante il congresso dell’Associazione Nazionale Presidi, sottolineando l’urgenza di interventi normativi per ristabilire un clima di collaborazione e rispetto tra scuola e famiglie.