di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 14.10.2022.

Con nota n. 15760 del 14 ottobre 2022 la direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione, ha diramato le indicazioni in merito all’elaborazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato) da parte delle scuole per l’anno scolastico 2022/2023.

Chiarimenti della nota

A seguito della Sentenza del marzo scorso, riacquistano piena efficacia il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, e i documenti a esso allegati:

le Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell’accertamento di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche;

i modelli di PEI per Scuola dell’infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di primo e secondo grado;

la Scheda C, “Scheda per l’individuazione del debito di funzionamento” e la Tabella C1, “Tabella per l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno didattico”.

In attesa del decreto interministeriale

In attesa che sia definito il decreto interministeriale, emendativo del richiamato decreto 29 dicembre 2020, n. 182, le istituzioni scolastiche, adottino i modelli nazionali PEI vigenti (allegati al decreto interministeriale n. 182/2020 e, a ogni buon conto, uniti alla presente nota) per la progettazione educativo didattica; sarà cura del Ministero fornire indicazioni riguardo alle principali novità normative e alla modalità telematica di compilazione dei PEI medesimi.

Parere del CSPI

In merito alla bozza del decreto nel quale sono indicate le disposizioni correttive, il CSPI, nella seduta del 13 ottobre 2022, ha espresso all’unanimità parere favorevole ritenendo positivo l’intervento del ministero sugli aspetti controversi del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, che avrebbero potuto comunque portare a contenziosi.

Il CSPI ritiene positivo che siano state apportate modifiche anche ai modelli di PEI e alle Linee Guida che rendono coerenti gli interventi e consentono un più flessibile utilizzo dei modelli stessi.

