Effetto Covid

L’effetto Covid c’è stato, e non poteva essere altrimenti, ma nel nostro Paese è rimasto confinato alla matematica, mentre la lettura è rimasta stabile e nelle scienze c’è stato addirittura un miglioramento. In generale i risultati di Ocse-Pisa 2022 mostrano «una situazione dell’istruzione mondiale non confortante», si legge nel rapporto.Il rendimento medio è sceso di 16 punti in matematica e di 11 punti in lettura: «Ciò equivale all’incirca a mezzo anno scolastico in lettura e a tre quarti di anno scolastico in matematica». Nessuna variazione significativa invece per le scienze. Per capire la gravità dei risultati di quest’anno, è importante considerare il contesto. In due decenni di test Pisa, infatti, il punteggio medio Ocse ha subito variazioni molto limitate tra un ciclo e l’altro, con un massimo di quattro punti in matematica e di cinque punti in lettura. Il drastico calo dei risultati suggerisce uno shock negativo che ha colpito molti Paesi nello stesso momento, e il COVID-19 sembrerebbe essere per lo meno una concausa. Tuttavia, è bene dare un’occhiata più da vicino ai dati. «L’analisi dei trend dei risultati Pisa prima del 2018 rivela che i risultati in lettura e scienze hanno iniziato a diminuire ben prima della pandemia. Ciò indica che sono in gioco anche problemi di più lungo periodo», secondo l’Invalsi. Per quanto riguarda l’Italia, si può dire che ha tenuto per quanto riguarda la lettura, mentre si è sentito molto di più il calo in matematica. Questo, secondo Laura Palmerio perché «probabilmente la lettura è una competenza che si sviluppa in parte anche indipendentemente dal contesto scolastico» e dunque durante il Covid l’effetto chiusura delle scuole si è fatto sentire meno.

Il Sud bocciato

Se il risultato medio dell’Italia in matematica è in linea con gli altri Paesi Ocse (70 per cento di ragazzi e ragazze «promossi» in matematica, contro il 69 per cento della media degli altri Paesi), lo svantaggio del Sud resta drammatico: nelle regioni meridionali poco più della metà degli studenti (54 per cento) strappa il sei. Tutti gli altri sono sotto la soglia di sopravvivenza, mentre al Nord più dell’80 per cento dei quindicenni arriva almeno alla sufficienza. In termini assoluti, mentre gli studenti settentrionali, con risultati fra 496 e 500 punti, si collocano si al terzo posto in Europa, dietro a Estonia e Svizzera, quelli del Sud e delle isole sprofondano fra 434 e 441 punti. Quanto alla lettura, se in Italia gli studenti che non raggiungono il livello minimo di competenze sono uno su cinque (21,4 per cento) contro una media Ocse di uno su quattro (26,3), tuttavia un quindicenne che va a scuola in una regione del Nord Italia ha più del doppio delle possibilità di essere top performer di uno studente che va a scuola in Sicilia, Sardegna e Calabria e circa il triplo di uno studente di Campania, Puglia e Basilicata. Scrivono gli esperti dell’Ocse: «Mentre le regioni del Centro riportano un risultato in linea con la media italiana, gli studenti delle altre aree geografiche sembrano essere inseriti in diversi sistemi educativi: rispetto alla media nazionale, gli studenti che vivono e vanno a scuola nelle regioni del Nord (Est e Ovest) hanno un vantaggio superiore a 20 punti, quelli che vivono e vanno a scuola nelle regioni del Sud Isole e del Sud hanno uno svantaggio, rispettivamente, di -26 e -32 punti sulla scala di lettura». La media degli studenti del Nord Ovest e del Nord Est è sopra la soglia dei 500 punti, mentre nel Sud e nelle Isole è intorno ai 450 punti. Anche i risultati in Scienze peggiorano passando dal Nord Ovest al Sud: se nel Nord Ovest (19 per cento) e nel Nord Est (18 per cento), meno di uno studente su cinque non raggiunge la competenza minima del Livello 2, nel Centro gli insufficienti salgono al 28% , mentre quasi uno studente su due non raggiunge questo livello base di competenza al Sud (45% del Sud e 43% Sud Isole). All’estremo opposto, si può notare come solo il 3% degli studenti del Sud e Sud Isole raggiunga i livelli più avanzati (Livello 5 e 6), contro il 13% nel Nord Ovest e il 10% nel Nord Est.