Alcuni lavoratori della scuola (e in generale del settore pubblico e privato) in questi giorni stanno chiedendo informazioni riguardo all’orario di vista fiscale. In questo periodo, con l’avvicinarsi della stagione invernale, virus influenzali e sbalzi di temperatura, molte persone sono in malattia dal proprio lavoro.

Orario visita fiscale docenti 2023

Per tutti i dipendenti pubblici, quindi anche per il personale scolastico, l’orario indicato per una eventuale visita fiscale è il seguente:

9.00-13.00 per la mattina

15.00-18.00 per il pomeriggio

7 giorni su 7 inclusi i festivi.

Nonostante non ci siano stati dei cambiamenti nel corso degli anni, una sentenza del Tar del Lazio, proposta da UIL Pubblica Amministrazione Polizia Penitenziaria, aveva annullato il decreto Madia sul regolamento delle fasce orarie delle visite fiscali per i pubblici dipendenti.

Nella sentenza si fa notare che mentre nelle aziende private, il lavoratore che prende un congedo di malattia, è vincolato a permanere a casa per l’eventuale visita fiscale dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, ciò è totalmente diverso per il lavoratore del settore pubblico. Questa evidente differenza tra pubblico e privato ha indotto il TAR a ritenere che un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. Ne è quindi derivata la violazione dell’art. 3 della Costituzione, non essendo rispettato il principio di uguaglianza.

Orario visita fiscale docenti 2023: cos’è cambiato

