Percorsi abilitanti, risposta alle domande frequenti

di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 26.4.2024.

Dove posso fare domanda per i percorsi abilitanti?

Nell’allegato A, trovate l’indicazione dei posti che sono stati assegnati alle singole istituzioni universitarie per ogni classe di concorso. Ci sono 51.753 posti disponibili per i percorsi, a differenza di quello che è accaduto per i percorsi già partiti non si può derogare da questi numeri.

Posso fare domanda per più università?

No. Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.

Se ho tre anni di precariato nella scuola, di cui uno almeno specifico nella classe di concorso per cui chiedo di fare il percorso abilitante, ho diritto di avere accesso diretto ai percorsi?

Si, nei limiti della riserva dei posti che per il primo ciclo è del 45%, e per i due cicli dovrebbe essere del 35% (uso il condizionale perché per i cicli successivi possono ancora cambiare le condizioni). Possono far parte di questa riserva non solo i precari della scuola pubblica, ma anche chi ha svolto il suo servizio nella scuola paritaria.

C’è anche un 5% destinato ai titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale. Ricordiamo che non tutti i titolari di contratti di docenza possono rientrare in questa riserva del 5%, bisogna aver svolto una docenza che si può ricollegare a classe di concorso.

Se ci sono più domande dei posti messi a bando, come verranno scelti i soggetti che potranno svolgere i percorsi abilitanti?

La selezione verrà fatta sulla base dei titoli presentati. Il calcolo verrà fatto sulla base della tabella titoli presente nell’allegato B del decreto recentemente pubblicato.

Quali percorsi verranno iniziati ora?

a) Il percorso standard da 60 CFU

b) Il percorso da 30 CFU per chi ha tre anni di precariato

c) Il percorso da 36 CFU per chi ha già conseguito i 24 CFU

d) Il percorso da 30 CFU per chi vuole accedere al prossimo concorso scuola.

Se ho già conseguito parecchi CFU nel campo della pedagogia e della didattica, cosa posso fare?

Il fatto di avere CFU in settori utili non mi permette di bypassare i percorsi abilitanti. I 24 CFU permettono di ridurre il percorso standard di 60 CFU, riducendolo a 36. L’università può riconoscere altri esami che ho dato in settori affini (il decreto ha lasciato ampia libertà in questo campo alle singole istituzioni), ma comunque, anche nella migliore delle ipotesi, dovrò svolgere i CFU di tirocinio diretto e/o indiretto.

Questi percorsi saranno completamento online?

Secondo la normativa lo svolgimento delle attività online non potrà superare il 50% del monte ore e comunque non potrà riguardare le ore di tirocinio diretto e/o indiretto.

.

.

.

.

.

.

.

.

Percorsi abilitanti, risposta alle domande frequenti ultima modifica: da