Obiettivo scuola, 10.9.2024.

Percorsi abilitanti 30, 36, 60 CFU 2024/25: per l’attivazione serve prima nuovo decreto di autorizzazione dei posti del MUR. Chiarimenti.

Nei mesi scorsi sono stati banditi i percorsi abilitanti da 60 CFU e 30 CFU per i triennalisti. Infatti, infatti, il decreto MUR n. 621 del 22 Aprile 2024 ha autorizzato l’attivazione dei percorsi abilitanti per l’anno accademico 2023/2024.

In particolare sono stati attivati i seguenti percorsi:

Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 1 del D.P.C.M.). Si tratta in sostanza del percorso “completo” che può essere intrapreso da chi non ha né i 24 CFU né le 3 annualità di servizio svolte negli ultimi 5 anni.

Percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU/CFA , di cui all'articolo 2-ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (percorso da 30 CFU riservato ai docenti con tre anni di servizio e ai partecipanti allo straordinario BIS).

Percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU/CFA, di cui all'articolo 18 bis, comma 3, primo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 3 del D.P.C.M.), necessari quale requisito ai fini della partecipazione al concorso.

In seguito alla pubblicazione del decreto ministeriale di autorizzazione al contingente (decreto MUR n. 621 del 22 Aprile 2024), le università hanno potuto procedere con la pubblicazione dei bandi che, a seconda delle università, è avvenuta tra fine maggio e luglio. Per quanto ne sappiamo tutti i bandi delle università dovrebbero essere al momento scaduti, anche perché i percorsi 2023/2024 dovrebbero concludersi entro novembre/dicembre 2024.

Il rispetto della suddetta tempistica è strettamente correlato alla partecipazione alla seconda procedura concorsuale PNRR per il personale docente, che il MIM prevede di bandire nel mese di novembre/dicembre 2024.

L’ATTIVAZIONE DEI PERCORSI 2024/2025

Molti utenti ci chiedono quando saranno attivati i nuovi percorsi abilitanti dell’anno accademico 2024/2025. É evidente che nessuno al momento è in grado di fare previsioni. Ciò che possiamo dire con certezza è che, trattandosi di percorsi a numero chiuso, le università non possono attivare i nuovi percorsi senza un nuovo decreto di autorizzazione da parte del Ministero.

Serve infatti un nuovo decreto che definisca per ciascuna classe di concorso e per ciascuna università i posti disponibili per i percorsi abilitanti. Solo dopo la pubblicazione di tale decreto, le università potranno pubblicare i bandi per i percorsi 2024/2025.

Allo stesso tempo si attende anche l’autorizzazione del MUR all’attivazione dei nuovi percorsi abilitanti post-concorso da 30/36 CFU per i vincitori di concorso.

CORSI DA 30 CFU PER ABILITATI\SPECIALIZZATI

Rispetto a quanto detto sopra, va fatto un discorso completamente diverso per i percorsi abilitanti da 30 CFU per chi è già in possesso di un’abilitazione o della specializzazione sul sostegno.

Infatti, tali percorsi sono a Numero aperto: sono cioè esclusi dal calcolo del livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale. Questo significa che, diversamente dagli altri percorsi, possono accedere tutti senza alcuna limitazione.

Di conseguenza, le università possono attivare diversi cicli senza dover attendere la quantificazione dei posti da parte del ministero.

Questo è lo stesso motivo che spiega il perché, anche per i corsi 2023/2024, questi percorsi sono partiti prima: il MUR non ha dovuto preventivamente quantificare il fabbisogno di posti disponibili. Così, con la nota 3042 del 15 Febbraio 2024 è stato dato il via libera all’attivazione dei percorsi da 30 CFU\CFA per abilitati\specializzati, mentre per tutti gli altri percorsi si è dovuto attendere diversi mesi.

Percorsi abilitanti, serve l'autorizzazione dei posti del MUR

