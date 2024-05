Percorsi abilitanti, tre anni di cui uno sulla materia

di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 1.5.2024.

Percorsi abilitanti, cosa fare se ho tre anni di cui uno specifico sulla materia?

In questi giorni sono comparsi i decreti per i percorsi abilitanti. Finora era possibile frequentare il corso universitario per avere l’abilitazione solo se si aveva già una specializzazione/abilitazione. Ora l’accesso riguarda tutti i soggetti interessati. Per questo abbiamo pensato in una serie di post di spiegare cosa fare ai precari che si trovano nelle varie situazioni.

Riassunto delle puntate precedenti

Come vi abbiamo scritto qui. Nell’allegato A, trovate l’indicazione dei posti che sono stati assegnati alle singole istituzioni universitarie per ogni classe di concorso. Ci sono 51.753 posti disponibili per i percorsi, a differenza di quello che è accaduto per i percorsi già partiti non si può derogare da questi numeri. Ricordiamo che si può fare domanda per una sola università.

Quale percorso fare?

Chi ha almeno tre anni di supplenze negli ultimi cinque anni, di cui uno almeno specifico nella classe di concorso per cui vuole abilitarsi, può ovviamente fare domanda per il percorso da 30 CFU dedicato al suo caso. Visto che non è certo di poter accedere a questo percorso – i posti sono limitati – si trova davanti ad una scelta.

Voglio ottenere l’abilitazione costi quel che costi

Chi si trova in questa condizione, e vuole minimizzare il rischio di essere superato da altri precari (se uno entra in prima fascia e io resto in seconda vengo superato), dovrebbe contemporaneamente fare domanda anche per il percorso da 60 CFU, in cui può entrare con la riserva dei posti del 45%. Ovviamente se otterrà il posto nel percorso da 30 CFU indicherà all’università di scegliere il percorso più facile…

Chi può sentirsi abbastanza al sicuro anche se resta in seconda fascia?

Non abbiamo la sfera di cristallo e quindi non possiamo dare certezze. Comunque chi si trova nelle GPS di province piccole e mal collegate, se ha lavorato negli anni passati dovrebbe continuare a lavorare anche se resta in seconda fascia GPS. Ovviamente se uno è ansioso, il nostro consiglio è quello di iscriversi anche al percorso da 60 CFU.

Percorsi abilitanti, tre anni di cui uno sulla materia

