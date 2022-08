di Francesco Di Palma, La Tecnica della scuola, 28.8.2022.

Completate le nomine di ruolo, gli uffici scolastici territoriali individueranno i supplenti annuali fino al 31 agosto e temporanei fino al 30 giugno 2022.

Perfezionamento contratto

Il perfezionamento del contratto a tempo determinato, tra il supplente e l’amministrazione scolastica, avviene con la firma dello stesso da parte del dirigente scolastico della scuola presso la quale è stato individuato per lo svolgimento del servizio.

Diritto di usufruire dei permessi

Con la sottoscrizione del contratto a tempo determinato per il docente diventa effettivo il diritto di poter usufruire di permessi e delle assenze secondo le disposizioni fissate dal CCNL del comparto scuola.

Permessi brevi

Al personale docente con contratto a tempo determinato possono essere concessi a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, è subordinatamente alla possibilità della sostituzione con personale in servizio, dei permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, fino a un massimo di due ore.

Recupero ore non lavorate

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, su richiesta dell’amministrazione scolastica, il docente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Totale ore di permesso per anno scolastico

I docenti possono usufruire di permessi brevi in un anno scolastico fino a un massimo di ore pari a quello previsto dal CCNL per ordine di scuola:

25 ore per i docenti di scuola dell’infanzia;

22 ore per i docenti di scuola primaria;

18 ore peri docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado

Permessi e assenze dei docenti con contrattato a tempo determinato

