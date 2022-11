Come è noto, questo ufficio sta procedendo all’individuazione dei docenti destinatari di contratto a tempo determinato per l’a.s. 2022/23 inseriti nelle graduatorie di merito della procedura concorsuale bandita ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e gli Ambiti Territoriali stanno procedendo a coprire, utilizzando le GPS, i posti resisi vacanti a seguito di tale operazione.

Premesso quanto sopra, al fine di favorire la fruizione al suddetto personale dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, coloro che saranno assunti dopo il 15 novembre 2022 con contratto a tempo determinato fino al 30/06/2023 o fino al 31/08/2023 potranno produrre domanda entro cinque giorni dall’assunzione in servizio e comunque entro e non oltre il 10 dicembre del corrente anno.

Il personale, individuato in data successiva al 15 novembre, che abbia già presentato domanda di concessione dei permessi per il diritto allo studio dovrà presentare nuovamente l’istanza presso l’istituzione scolastica di nuova assegnazione, comunicando contemporaneamente alla scuola presso cui precedentemente è stata prodotta la domanda l’avvenuta ripresentazione affinchè quest’ultima proceda al suo annullamento in ARIS.

A fronte di quanto sopra riportato si comunicano i termini di scadenza per l’inserimento nella piattaforma ARIS dei dati necessari per il calcolo del contingente provinciale e delle domande:

Calcolo del contingente provinciale: resta confermata la scadenza del 30 novembre 2022.

Sono tenute alla registrazione del personale in servizio entro la suddetta data tutte le istituzioni scolastiche, comprese quelle non destinatarie di domande di permessi diritto allo studio.

Inserimento in ARIS delle istanze del personale in possesso dei requisiti: la piattaforma ARIS per l’inserimento delle domande sarà disponibile fino al 16 dicembre 2022.

Si precisa che tale operazione comporterà uno slittamento della data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie.