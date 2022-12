dal blog di Gianfranco Scialpi, 19.12.2022.

PNRR e carriera docenti. La discussine è aperta. Il Ministro ha annuciato il suo impegno. Sarà difficile trovare la quadra strutturale

PNRR e carriera docenti. Il Ministro ha dichiarato il suo impegno

PNRR e carriera docenti. Negli ultimi tempi il dibattito e la riflessione sono diventati serrati. Il filo che lega i due poli è il merito. L’ex Ministro P. Bianchi ha rianimato la riflessione che si è concretizzata in un passaggio normativo che lega la formazione con la valutazione meritocratica (Legge 79/22). L’idea non è nuova. Il primo ideatore fu L. Berlinguer (2000) che costretto a dimettersi, dopo uno sciopero dei sindacati che inizialmente lo avevano sostenuto. Occorre evidenziare che vent’anni fa il merito era ancora percepito come uno sfondo esterno alla scuola. In altri termini, era considerato come una categoria estranea all’istituzione formativa. Oggi molto è cambiato (Riforma Moratti, la “Buona scuola”…)

Comunque l’attuale Ministro G. Valditara si è dichiarato pronto a portare a termine il processo. Non è ancora chiaro quale percorso metterà in atto. Sicuramente i suoi punti di riferimento restano V. Aprea e Letizia Moratti. Non è un caso che un suo consulente sia G. Bertagna convinto sostenitore della Riforma Moratti (Legge 53/03). Non a caso è stato coordinatore della commissione.

Interessante capire come, ma sarà difficile

Sarà interessante capire se integrerà la riforma Bianchi, che presenta una prospettiva lunga (2031), oppure se ne discosterà, aggiornando i temi riformistici della Moratti o quella stratiforme di V. Aprea (La scuola che non c’è 2000).

Sarà molto diffcile che il percorso porti a un riconoscimento economico strutturale (permanente) per i docenti. Il motivo risiede nel carattere una tantum del PNRR che esclude ogni intervemto sulla spesa corrente (stipendi). A questo occorre aggiungere che l’attuale Ministro ha ottenuto solo 150 milioni in più per il rinnovo del contratto 19-21. Siamo però consapevoli che il tempo resetterà ogni inciampo, aiutato anche dai meccanismi propagandistici e da una scarsa reattività dei docenti. Il prossimo futuro emetterà il suo verdetto.

