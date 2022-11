Un’aspirante docente, in relazione all’istanza di Messa a disposizione (comunemente detta Mad), ci chiede: “Un’insegnante precaria iscritta nelle GPS può fare domanda di messa a disposizione non avendo ottenuto, dalle graduatorie provinciali, la cattedra desiderata?”

Cogliamo l’occasione della domanda della lettrice per chiarire che ad oggi per chiunque sia iscritto in graduatoria non è possibile inviare MAD, neanche per altre classi di concorso o per altre province.

A ogni modo, bisogna precisare che negli ultimi anni scolastici, a seguito di una persistente carenza di insegnanti, il ministero dell’Istruzione si è trovato nella necessità di estendere le Mad anche agli iscritti in graduatoria, intervenendo a pochi messi dall’avvio dell’anno scolastico, con una nota, a derogare quanto stabilito in precedenza. Anche quest’anno scolastico 2022-2023 potrebbe ripresentarsi questa condizione. Si stima che la scuola sia ripartita con oltre 150 mila supplenti in cattedra su un totale di 850 mila docenti: quasi uno su cinque è dunque precario.

In altre parole è probabile che a breve sopraggiunga una nota ministeriale che autorizzerà anche gli aspiranti docenti presenti nelle graduatorie a presentare domanda di messa a disposizione. Staremo a vedere cosa deciderà di fare in proposito il nuovo Governo Meloni.