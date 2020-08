Chiusa per Covid la scuola superiore di Verbania, dove dal 26 agosto si svolgevano i corsi di recupero. Un utente è risultato positivo al coronavirus.

Sono bastati solamente sei giorni per portare alla chiusura l’istituto superiore di Verbania, dove si è registrato il primo caso di Covid-19 tra i banchi di scuola. È avvenuto presso il Cobianchi dove da mercoledì 26 agosto erano riprese le lezioni per i corsi di recupero.

Ad annunciare la chiusura della scuola per Covid-19 è stata la preside del plesso, Vincenza Maselli, che ha spiegato di aver sospeso le lezioni a partire da oggi, 31 agosto:

per consentire lo svolgimento di un intervento di sanificazione dei locali. L’intervento si è reso necessario poiché un utente, entrato recentemente in Istituto, è risultato positivo al virus Covid-19.

Nel messaggio, che appare sul sito ufficiale della scuola, non viene specificato se si tratti di uno studente o di un addetto ai lavori, dal momento che la preside fa riferimento ad un generico «utente».

Il Cobianchi è uno degli istituti più rinomati della zona e la preside ha tenuto a precisare che le attività riprenderanno solo quando i locali saranno stati sanificati e la sicurezza dei ragazzi e del personale sarà garantita.

La sicurezza degli alunni e di tutto il personale scolastico è, per l’istituto Cobianchi, prioritaria rispetto a qualsiasi altro interesse.

In base a quando riportato da La Stampa sembrerebbe però che, sebbene le attività didattiche per gli studenti siano state bloccate, non si preveda uno stop per il lavoro dei docenti. Sono difatti confermati i consigli d’istituto, previsti per il 1° settembre, che si svolgeranno in sede.

Un inizio non proprio dei migliori per la scuola, tema caldo degli ultimi mesi e argomento di dibattito nel Governo. Una partenza che mette in chiaro quanto sia semplice per un istituto dover sospendere le lezioni a causa di un solo positivo.

