di Simone Micocci, Money, 28.12.2024.

Dopo quante assenze si rischia la bocciatura? Esiste un limite ben preciso oltre il quale il consiglio di classe è impossibilitato a procedere con la valutazione dello studente.

Chi non raggiunge il minimo di giorni utile per considerare valido l’anno scolastico rischia di non essere ammesso alla classe successiva. Limite che è lo stesso per le scuole elementari, medie e superiori.

Ad anno scolastico iniziato è dunque importante fare un calcolo delle assenze maturate, così da capire quante se ne possono ancora fare per non rischiare la bocciatura.

Va detto però che da solo il numero di assenze non porta necessariamente alla bocciatura, in quanto ci sono altri fattori che vengono presi in considerazione. Si tratta comunque di un aspetto da non trascurare poiché salvo un valido motivo alla base delle assenze, nonché un rendimento più che sufficiente, il collegio di classe solitamente propende alla non ammissione in casi come questo.

A tal proposito, è bene conoscere le regole sul numero di assenze consentite a scuola, nonché su come calcolare il limite e su quali sono i giustificati motivi che possono salvare dalla bocciatura. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

CON QUANTE ASSENZE SI VIENE BOCCIATI

Quante assenze si possono fare a scuolaCome calcolare il limite di giorni e ore di assenza

Chi supera il limite di giorni di assenza viene bocciato?

I giustificati motivi che autorizzano il superamento del limite di assenze

Bocciatura dello studente per troppe assenze: cosa dice la giurisprudenza

Quante assenze si possono fare a scuola

Sono tre le ragioni per cui lo studente potrebbe non essere ammesso all’anno successivo:

qualora il rendimento e i risultati raggiunti siano insufficienti;

in caso di condotta scadente;

quando viene superato il limite di assenze consentite.

A tal proposito, è l’articolo 14, comma 7, del Dpr 122/2009 a fissare il limite di assenze da osservare affinché l’anno scolastico possa essere considerato come valido. Nel dettaglio, qui si legge che:

Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. […] Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.

Ricapitolando, lo studente deve garantire la propria presenza per almeno 3/4 dell’orario annuale. Il limite, quindi, è pari al 25% di assenze su un totale di 200 giorni di scuola.

Questo limite vale per ogni grado: quindi, il limite di assenze si applica per le scuole elementari, medie e superiori.

Come calcolare il limite di giorni e ore di assenza

A questo punto possiamo calcolare quanti sono i giorni di assenza consentiti durante l’anno scolastico. Il calcolo è molto semplice: considerando 200 giorni di scuola e un limite di assenze pari al 25%, ne risulta che – facendo una rapida proporzione matematica – bisogna garantire la propria presenza in classe per almeno 150 giorni, con un limite di 50 assenze.

Ma come abbiamo visto sopra la normativa parla di “orario annuale”, quindi bisogna considerare anche le assenze orarie. In questo caso il limite è più flessibile visto che dipende da ogni classe/scuola. Considerando comunque che 200 giorni di scuola corrispondono a circa 33 settimane, basta moltiplicare il numero di ore settimanali per 33 per arrivare al monte orario complessivo. Di queste ore bisognerà essere presenti in classe in almeno il 75%, altrimenti c’è il rischio di dover ripetere l’anno.

Chi supera il limite di giorni di assenza viene bocciato?

L’articolo 14, comma 7, del DPR 122/2009 stabilisce che qualora venga superato il limite annuale di assenza non si può neppure procedere alla valutazione dello studente.

Come dire che il consiglio di classe non ha scelta: la bocciatura dello studente, come pure eventualmente la non ammissione all’esame di fine anno, non è oggetto di discussione in quanto dovrebbe scattare in automatico, anche laddove l’alunno si sia contraddistinto per un buon rendimento.

Va detto tuttavia che il suddetto decreto fa riferimento anche a delle deroghe. A tal proposito, è facoltà dell’istituzione scolastica prevedere delle deroghe al suddetto limite, purché queste siano motivate e legate a casi eccezionali.

Solitamente tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, ma nel contempo deve comunque esserci la possibilità per il consiglio di classe di poter procedere alla valutazione dello studente interessato. In ogni caso, tale deroga deve essere comunque approvata dal Consiglio d’Istituto o dal Ministero stesso.

I giustificati motivi che autorizzano il superamento del limite di assenze

Dunque, è compito del collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza a scuola. Tuttavia, il ministero dell’Istruzione con la circolare n. 20 del 2011 fornisce un elenco di quelle che sono le casistiche apprezzabili, quali:

gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

terapie e cure programmate;

donazioni di sangue;

partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal Coni;

adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

Quante assenze si possono fare a scuola e dopo quanti giorni si viene bocciati ultima modifica: da