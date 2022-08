Rientro a scuola, ancora DaD per i positivi

di Carla Virzì, La Tecnica della scuola, 23.8.2022.

DaD per il quarto anno scolastico di fila, è ormai uno strumento di didattica ordinario.

Dopo il lockdown del 2020, a inizio pandemia, ci scandalizzavamo al solo pensiero che l’anno scolastico successivo avrebbe potuto essere caratterizzato ancora dalla DaD. A settembre, ci apprestiamo a iniziare il quarto anno scolastico di fila all’insegna della didattica a distanza; e il ricorso alla DaD ci sembra tanto naturale che sulle linee guida dell’Iss non viene neanche esplicitato, ma lo si sottintende.

Sul documento che intende mitigare il contagio da Covid-19 nelle aule scolastiche, infatti, leggiamo che l’ingresso a scuola non è consentito in uno dei seguenti casi:

sintomatologia compatibile con il Covid-19 , quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa;

, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa; temperatura corporea superiore a 37.5 ;

; test diagnostico positivo.

Se nei casi di sintomatologia acuta è normale che l’alunno rimanga in malattia e a riposo dalle incombenze scolastiche, nel caso del semplice test diagnostico positivo, anche senza una particolare sintomatologia, l’Iss prevede comunque che l’alunno, in quanto contagioso, non si rechi a scuola. In questo caso, sebbene non se ne parli esplicitamente, è naturale che la famiglia chieda di potere usufruire della didattica a distanza, tanto più che il ministero dell’Istruzione continua a spingere sulla formazione docenti relativa alle nuove tecnologie e sulla didattica innovativa. Al riguardo, ad esempio, il ministro Patrizio Bianchi di recente ha dichiarato che già il prossimo autunno i primi percorsi di formazione triennali prenderanno il via, in linea con gli obiettivi del Pnrr.

Peraltro, in fase di rinnovo del contratto, la DaD potrebbe essere estesa ad altre fattispecie e situazioni, non necessariamente legate alla pandemia da Covid-19: è molto probabile, ad esempio, che la DaD si renda necessaria in relazione alla crisi climatica, in contesti di allerta-meteo.

A seguire il riepilogo delle indicazioni dell’Iss.

Misure di prevenzione di base

Divieto di permanenza a scuola in presenza di sintomi/febbre o con test diagnostico positivo

Raccomandata l’igiene delle mani ed “ etichetta respiratoria ”

” Obbligo di utilizzo di mascherine FFP2 per il personale scolastico e gli alunni “a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19”

Obbligo di sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati

Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti

Ricambi d’aria frequenti mediante la sola apertura delle finestre

Eventuali ulteriori misure

Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano)

Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione

Aumento frequenza sanificazione periodica

Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione

Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica)

Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione

Turnazione nelle mense per la somministrazione dei pasti

Consumo delle merende al banco

