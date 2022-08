Come avverrà il rientro in classe nell’anno scolastico 2022-2023? La mascherina non è più obbligatoria, ma resta raccomandata dal ministero della Salute nel caso in cui l’alunno abbia dei sintomi lievi riconducibili al Covid, quali tosse e raffreddore. Tale alunno dovrà, quindi, osservare una adeguata etichetta respiratoria.

L’etichetta respiratoria

Cosa si intende per etichetta respiratoria? Con questo termine – leggiamo nel documento dell’Iss – si intendono “i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante gli starnuti o i colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta”.

Sempre nelle linee guida dell’ISS viene quindi precisato che in questi casi, qualora, ad esempio, gli starnuti fossero frequenti, andrebbe usata la mascherina (chirurgica o Ffp2): “Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria. Si ricorda che, soprattutto nei bambini, la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre”.

Docenti e alunni fragili

Ricordiamo inoltre che, in fatto di mascherine, il documento dell’Iss, in relazione al personale e agli studenti fragili prevede quanto segue:

Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per:

– personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;

– alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19.

A seguire il riepilogo delle indicazioni dell’Iss.

Misure di prevenzione di base

Divieto di permanenza a scuola in presenza di sintomi/febbre o con test diagnostico positivo

Raccomandata l’igiene delle mani ed “ etichetta respiratoria ”

” Obbligo di utilizzo di mascherine FFP2 per il personale scolastico e gli alunni “a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19”

Obbligo di sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati

Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti

Ricambi d’aria frequenti mediante la sola apertura delle finestre

Eventuali ulteriori misure

Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano)

Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione

Aumento frequenza sanificazione periodica

Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione

Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica)

Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione

Turnazione nelle mense per la somministrazione dei pasti

Consumo delle merende al banco

