SALVARE I SAPERI PER SALVARE LA SCUOLA

Arte Lingua Scienza Storia

16 – 17 NOVEMBRE 2024

VICENZA – Contra’ Do Rode, 1

A cura di:

Elisabetta Frezza, Fausto Di Biase, Stefano Longagnani, Giorgio Matteucci, Gavino Piga

Relatori:

Fabio Bentivoglio, Giovanni Carosotti, Duccio Chiapello, Giorgia Filiossi, Federico Greco, Stefano Isola, Francesco Prandel, Ilaria Rizzini, Lucio Russo

Dopo il primo convegno dedicato all’istruzione, dal quale è nato il libro “Per una scuola che torni a essere scuola” (edizioni Il Cerchio, Rimini 2024), ContiamoCi! vi dà appuntamento nella sede di Vicenza per proseguire l’analisi del sistema scolastico italiano, la cui febbrile degenerazione impone con urgenza di reagire.

Lungi dal porre rimedio ai danni già prodotti da decenni di sperimentazione pedagogica su modello americano, si sta procedendo a una velocità sempre più vertiginosa verso la demolizione di ogni baluardo di cultura.

Nel regno delle competenze, dell’ideologia e del digitale, dove non c’è più spazio per i saperi, i docenti sono relegati al ruolo di assistenti e di animatori. E l’inestimabile patrimonio di conoscenze e di bellezza frutto di secoli e secoli di storia rischia di restare inaccessibile alle generazioni a venire, lasciate in balia degli algoritmi nella spirale dell’ignoranza e della alienazione.

Vi aspettiamo per discuterne insieme:

sabato 16 novembre dalle 15.00 alle 19.00 e domenica 17 dalle 9.00 alle 13.00.

