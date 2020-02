SARS-CoV-2: chiuse le scuole in Veneto

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 23.2.2020

Con l’Ordinanza contenibile e urgente n. 1 del 23.2.2010 il Ministro della Salute di intesa con Il Presidente della Regione del Veneto ha ordinato «la chiusura dei servizi educativi e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi di formazione, master, corsi per la formazione professionale e università per per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza (……) fino all’1.3.2020 ».

Ricordiamo che il codice civile prescrive che il personale scolastico impossibilitato a prestare servizio, non è soggetto ad alcun recupero, infatti, rientrando perfettamente nella casistica contemplata dal codice civile.

Il ritardo nel prendere servizio, o l’assenza dal servizio, per cause non imputabili alla volontà del lavoratore (la situazione di emergenza neve è tra queste) rientrano nei casi previsti dall’art. 1256 del cod. civile: «L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile».

L’art. 1258 prevede che «la stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa” .

Perciò nessun docente e Ata dovrà recuperare le ore di servizio non prestate, poiché le scuole sono chiuse per cause di forza maggiore, anche in caso di superamento del limite dei 200 giorni di attività didattica..