dal blog di Gianfranco Scialpi, 18.10.2022.

Scuola e famiglia. Aumentano gli attriti. Il caso di uno smartphone non consegnato. Le reazioni della famiglia e della scuola. L’insegnante è un pubblico ufficiale.

Scuola e famiglia, il caso per uno smartphone non consegnato

Scuola e famiglia. Indubbiamente la pandemia ha aumentato il tasso di aggressività. Le ragioni sono molteplici. Difficile fare una graduatoria. Comunque in queste ultime settimane l’istituzione scolastica si trova a dover gestire una rabbia che nasce da una deleteria convinzione che i ragazzi vanno senza se e senza ma, protetti dalla complessità della vita. Questo spiega il moltiplicarsi di denunce che contestano le bocciature o le violenze fisiche che gli insegnanti subiscono per semplici rimproveri verso i ragazzi.

Qui analizziamo il caso riportato da alcune testate giornalistiche come Il Messaggero e iltempo.it. Si legge su quest’ultimo << Una studentessa rifiuta di consegnare il proprio cellulare prima dell’inizio delle lezioni e la vicenda degenera tra insulti e denunce. Il caso è avvenuto al liceo Majorana di Latina dove l’inizio della scuola è stata piuttosto movimentato. L’istituto pontino infatti ha deciso con una circolare di vietare lo smartphone a scuola a esclusione degli usi didattici dopo la segnalazione di “reiterati casi di cyberbullismo…Ieri il caso: una ragazza si è rifiutata di consegnare il dispositivo perché non avrebbe avuto rassicurazioni sul fatto che, in caso di furto o smarrimento, la scuola l’avrebbe risarcito. Secondo la ricostruzione, il rifiuto viene annotato sul registro e la ragazza viene ricevuta dalla vicepreside e ascoltata. La giovane poi ha chiamato i familiari in lacrime che, preoccupati, sono accorsi a scuola. Prima il fratello accompagnato da un amico, che hanno preteso di vedere il preside immediatamente. Il tutto è degenerato rapidamente, e dalla scuola hanno chiamato le forze dell’ordine per identificare i due. In seguito è arrivato il padre della ragazza che avrebbe insultato i professori. Secondo il quotidiano il parapiglia finirà con una denuncia>>.

Alcune considerazioni

L’immagine della scuola ne esce in modo autorevole, anche se ha dovuto subire l’ennesima aggressione dei parenti. Ha gestito benissimo la situazione, chiamando immediatamente carabinieri. Seguirà una dovuta denuncia e mi auguro una sentenza con pena pecuniaria significativa a carico dei parenti della ragazza. Questi soggetti sono sensibili solo al portafoglio! Il verdetto di condanna sarà praticamente sicura in presenza del Regolamento al contrasto al cyberbulismo (Legge 71/17 art. 5), come citato da Il Messaggero, mentre Il Tempo fa riferimento a una circolare (giuridicamente più debole).

Quasi sempre i genitori-paracadute presi da onnipotenza e dalla convinzione che intorno al proprio ego giri il mondo, dimenticano che esiste un perimetro che non può essere oltrepassato. Questo è declinato nel reato di oltraggio pubblico ufficiale. Con una Sentenza della Cassazione V Penale n. 15367 del 2014 è confermata l’associazione degli insegnanti nella suddetta categoria. Quindi non resta che agire di conseguenza, senza lasciarsi convincere da uno pericoloso pietismo.

Scuola e famiglia, scintille per uno smartphone. Le reazioni