Scuola ed elezioni, aumenti stipendiali. Le criticità

Scuola ed elezioni. Si torna a parlare di istituzione scolastica. Interesse strumentale. Tutti promettono aumenti agli insegnanti. Ecco le criticità

Scuola ed elezioni. “Aumenteremo gli stupendi agli insegnanti”

Scuola ed elezioni. Partiamo dal dato numerico. L’istituzione scolastica occupa più di un milione di persone. Ottocentomila sono insegnanti. Ecco spiegato il motivo di questo nuovo interesse verso la scuola, dove ognuno può ergersi ad esperto e annunciare la sua ricetta per risanarla (P. Bianchi, Gavosto, Adornato…). In questo mese di annunci non è sfuggita la proposta di aumentare gli stipendi agli insegnanti. Il promotore è stato E. Letta, imitato da tutti e anche da G. Meloni, disallineandosi dal programma della destra, dove il tema è assente.

Occorre scrivere che la convergenza, al netto del suo fine elettorale, denota forse un’ammissione di responsabilità da parte della politica nell’aver abbandonato gli insegnanti.

Le criticità della proposta

Partiamo da E. Letta. Il motivo riside nel fatto che è la più dettagliata. Egli ha fissato un obiettivo: il 2027. Ha quantificato anche le risorse: 10 miliardi di €. Purtroppo egli è poco credibile, in quanto come Presidente del Consiglio (2013) eliminò l’anno ai fini della ricostruzione della carriera, creando un enorme danno agli insegnanti (intervista R. Sasso).

Entrando, però nel merito della proposta L. Ficara smonta la proposta, dichiarando in un post su Fb:”Dire che entro il 2027 alzeremo gli stipendi dei docenti di 300 euro è assolutamente una presa in giro!!! Contratto 2019-2021 è scaduto da 4 anni e il suo rinnovo è già stabilito intorno alle 100 euro ( Quindi le 300 euro diventano già 200), il CCNL 2022-2024 è già in corso da 8 mesi (esiste infatti già nel cedolino una seconda vacanza contrattuale) è prevedibile che si possano avere altre 100 euro in più al mese e poi ci sarà il CCNL 2025-2027 dove spetteranno almeno altri 100 euro medi al mese. Qualcuno mi può spiegare che promessa elettorale è quella di sostenere che in 5 anni gli stipendi aumenteranno di 300 euro? Mi pare evidente che con tre contratti da firmare, la cosa sia automatica a prescindere dal Governo che ci sarà dopo il 25 settembre 2022…Ma sti politici ci sono o ci fanno? Mi sembra di vivere nel Paese di CETTO LA QUALUNQUE, qualunquemente sia 300 euro entrano ugualmente.”

Si parla di aumenti, quindi il pensiero va al superamento del D.Lvo 29/93

Tutti i partiti parlano di aumenti e non di adeguamenti. Ovviamente non si pretende dai politici una conoscenza approfondita della normativa scolastica. Per conseguire l’aumento, occorre superare il D.Lvo 29/93. Il dispositivo, pur abolito dal D.Lvo 165/01 (art. 72 comma 1, lettera T), è sempre presente nell’ordinamentio in modo pulviscolare con i contratti economici che hanno presentato solo adeguamenti al tasso d’inflazione programmata. In altri termini, formalmente il decretò eè stato abolito, ma non il suo approccio!

La necessaria impressionistica sinteticità dei proclami elettorali mal si concilia con lo sfondo (non citato) della filosofia economico-sociale del D. Lvo 29/93. Il dispositivo ha regolato tutti i contratti pubblici anche dopo il 2001.

Il suo superamento, comporta inevitabilmente l’insorgere della medesima richiesta da parte degli altri comparti. E questo è un nodo finanziario difficile da superare per tutti i partiti che promettono gli aumenti per gli insegnanti.

Per concludere, i prossimi anni proporranno lo stesso scenario: “adeguamenti” per tutti e forse qualche € in più per i docenti esperti.