Per gli studenti delle scuole superiori è prevista la novità più importante: arriva un esercito di 40 mila tutor e 10 mila orientatori. Hanno fatto quest’estate un corso di venti ore e dovranno «inventarsi» sul campo questo nuovo ruolo di assistenza e supporto per gli studenti che ne hanno bisogno. Lavoreranno nelle classi quarte e quinte.

Smartphone, condotta e bocciature

Questo inizio di anno sarà anche il primo in cui verrà applicata da subito la circolare sull’uso degli smartphone in classe, pubblicata dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara a metà dello scorso anno scolastico. Bisognerà invece aspettare ancora un po’ per sapere quali sono e come funzioneranno le nuove regole sulla condotta e sui ricorsi al Tar. Il ministro ha annunciato di voler stringere le maglie, ma serve una legge per cambiare le regole. E’ possibile che qualche norma possa essere introdotta in corso d’anno ma la nuova disciplina partirà dal settembre 2024.