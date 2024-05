la Repubblica, 19.5.2024.

I dinosauri al ministro Valditara proprio non vanno giù. “Oggi ricorrono elementi che mi ricordano tanto gli anni Settanta”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo in videocollegamento al congresso nazionale DirigentiScuola di Bari, sindacati italiano dei presidi, parlando della necessità di studiare “l’epoca del terrorismo”, mentre nei programmi scolastici italiani si impiega “un anno a studiare i dinosauri. E’ importante sapere che sono esistiti ma se noi siamo italiani – ha aggiunto Valditara – forse lo dobbiamo al Risorgimento che va studiato, come va studiata la Seconda guerra mondiale, la Guerra fredda e l’epoca del terrorismo”.

Il ritorno sui dinosauri

Valditara precisa meglio il senso delle sue parole sui dinosauri, che nei giorni scorsi hanno fatto discutere: “Io non ho detto che non debbano conoscere il cretaceo, il paleozoico, o che siano esistiti i dinosauri. Ma conoscere tutte le specie di dinosauri, persino il nome di quel felino vissuto in America 40 milioni d’anni fa… Hanno perso un giorno in una scuola di Roma a parlare di un felino vissuto in Messico 40 milioni di anni. Ma che me ne frega, scusatemi. Queste sono sciocchezze, perché un conto è dire che c’è stata una evoluzione, e io riconosco l’importanza della teoria darwinista, per carità. Un conto è dire che prima della nascita dell’uomo stesso c’è stata una evoluzione. Un conto – conclude – è ricordare le varie epoche, le varie basi che hanno poi portato finalmente alla civiltà del bronzo, del ferro e quant’altro”.

