Scuola: whatsapp prof-genitori, il sì di Bianchi?

La fumata bianca arriva dal ministro Bianchi. Sì alle chat tra scuola e genitori. Bocciata quindi l’idea dei dirigenti scolastici del Lazio di mettere uno stop alle chat whatsapp. L’intenzione dei dirigenti era infatti quella di emanare un regolamento utile per le scuole di tutta Italia. La novità principale sarebbe stato il capitolo dedicato ai social network e alla comunicazione scuola-famiglia. “Vanno evitate le chat con genitori e con studenti, se non per questioni di natura urgentissima comeuna gita che salta all’improvviso”, sosteneva qualche giorno fa Mario Rusconi, presidente dei presidi di Roma, al Corriere della Sera.