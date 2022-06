dal blog di Gianfranco Scialpi, 30.6.2022.

Settembre 2022, nulla cambia per la scuola. I motivi di una scelta.

Settembre 2022, la scuola dei riti

Settembre 2022. Il nuovo anno interessa poco il circolo mdiatico. Si è parlato di scuola, grazie al solito rito dell’esame di stato. Era così prima della pandemia. Se vogliamo definire la scuola ante-Covid possiamo identificarla con i riti: inizio e fine anno scolastico, occupazioni studentesche, esame di stato. Ogni tanto fatti di cronaca presentano docenti psicologicamente instabili, violenatori, incidenti che interrompono esistenze umane. Fuori da questo schema il nulla, l’insignificanza.

La ripresa autunnale proporrà la scuola di sempre con qualche lieve fibrillazione (scarsa la partecipazione allo sciopero) sul contratto e le conseguenze dell’approvazione del Dl 36/22.

La pandemia non ha insegnato nulla ai decisori politici, che saranno impegnati nella campagna elettorale della prossima primavera.

La conferma di una scuola uguale, fotocopia del periodo ante-pandemia proviene da R. Di Meglio. Ha dichiarato:”Aule e trasporti sovraffollati, mancanza di ricambio aria a scuola. Si è fatto poco in 3 anni”

La speranza governativa e la scuola sufficiente

L’approccio disimpegnato verso i suddetti problemi rimanda alla speranza che il virus diventi un alleato del governo. In termini tecnici l’espressione è endemizzazione. Se questa si concretizzerà, l’Amministrazione potrà proseguire con il mantra di una scuola aperta (questo serve alle famiglie), ma che non tiene conto del ben-essere degli allievi. Da qui si spiega il criterio dell’ottimizzazione. Filosoficamente questo assume i connotati della Tecnica heideggeriana. Più volte U. Galimberti ha tradotto il suo significato in impiego minimo delle risorse e massimizzazione degli obiettivi. Questi ultimi non sono da intendere come raggiungimento di traguardi eccelsi, bensì minimi e non troppo impegnativi per l’Amministrazione.

Indubbiamente siamo di fronte a una scuola sufficiente, adeguata per il sistema economico che non deve essere disturbato da teste ben fatte (E. Morin).

